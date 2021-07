Após demora do Samu 192, mulher dá à luz dentro de casa em Guaçuí

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 116

A demora no atendimento de emergência do Samu 192 ganha um novo capítulo em Guaçuí. Desta vez, uma mulher, de 29 anos, deu à luz dentro de casa enquanto aguardava por ajuda médica. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (28), no bairro Vale do Sol.

De acordo com a dona de casa Viviane Soares, sua irmã Larissa Soares, 29 anos, estava perto de completar nove meses de gestação, mas entrou em trabalho de parto nesta manhã. Ela acionou o Samu 192. No entanto, o serviço só chegou ao local mais de 30 minutos depois de a irmã ter dado à luz a menina Ágatha, em casa mesmo.

“Isso é uma vergonha! Liguei para o Samu 192 e os atendentes ficaram perguntando várias coisas desnecessárias ao invés de enviar rapidamente o socorro. Como sabia das reclamações recorrentes por conta da demora no socorro, fui até ao posto de saúde em busca de ajuda, mas não encontrei ninguém. Daí segui para o Pronto Socorro municipal, e lá a mesma coisa, ninguém podia ajudar. Quando retornei, minha irmã já tinha dado à luz a minha sobrinha”, conta Viviane, que acionou alguns dos vereadores que tem cobrado agilidade no atendimento do Samu.

Os vereadores Valmir Santiago e Julinho Terere foram até a casa de Larissa. Ela e a filha foram levadas pela equipe do Samu para a Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí.

Por telefone, Valmir Santiago lembrou que já promoveram reunião com os gestores do Samu para cobrar melhorias no atendimento. “O problema está sendo ocasionado pelo fato das ligações caírem numa central em Vitória. A Secretaria Estadual de Saúde tem conhecimento do problema e prometeu apresentar uma solução”, explicou o vereador.

Viviane informou que, depois do susto, Larissa e Ágatha passam bem.

Queixas ao Legislativo

O Samu 192 que completará quatro meses em Guaçuí nesta quinta-feira (29) coleciona reclamações. Os socorristas, segundo relatos, chegam a levar até 50 minutos, após acionados, para atender uma ocorrência. O assunto, inclusive, foi discutido em reunião no último dia 23, na Câmara Municipal.

A reunião no plenário da Câmara teve a presença de representantes da Prefeitura, do Consórcio Público da Região Polo Sul (CIM Polo Sul), responsável pelo serviço na região, e da coordenação do Samu no Sul do Estado.

A diretora executiva do CIM Polo Sul, Katiuscia Scarpini, afirmou no encontro que o Samu é um protocolo nacional e a implantação nos municípios segue determinação do Ministério Público e deve ser gerida por meio do consórcio ou com recursos próprios das prefeituras, ressaltando que já cobrou a descentralização da central de atendimento.

“O consórcio encaminhou para a Secretaria de Estado de Saúde (SESA) ofício solicitando a descentralização da central de regulação e a aquisição de equipamentos que possibilitem identificar a localização do solicitante e a resposta mais rápida no atendimento”, afirmou Katiuscia.

