Apenas uma cidade do Sul do ES está em risco moderado para Covid

Apenas Rio Novo do Sul está em risco moderado para Covid-19 no Sul do Espírito Santo. Em todo Estado, outras quatro cidades – Santa Teresa, Ibiraçu, Governador Lindemberg e Alto Rio Novo – também estão com a mesma classificação.

Os demais municípios do Estado estão em risco baixo para a doença. As informações foram divulgadas pelo governador Renato Casagrande, em pronunciamento no início da noite desta sexta-feira (30).

Casagrande também comemorou a taxa de transmissão mais baixa desde o início da pandemia, além da queda no índice de positividade e redução dos óbitos.

“Mas isso não significa que a pandemia tenha acabado. Temos a preocupação com variantes, como a Delta. Por isso é preciso que as pessoas continuem se vacinando, não podemos parar. O número de óbitos está caindo, mas ainda estamos perdendo quase dez pessoas por dia”, avaliou.

