Anchieta usa temas da cidade e até 'cringe' para alertar importância da vacina contra a Covid

A Gerência de Comunicação Social da Prefeitura de Anchieta, em parceria com a secretaria de Saúde, criou novas peças publicitárias para promover a campanha de vacinação contra Covid-19. Nos materiais, foram usadas imagens de praias e eventos de destaque no município, abordando a importância da imunização para a volta da ‘normalidade’.

As peças ainda destacam a necessidade da segunda dose do imunizante. Também é utilizado na campanha o termo inglês cringe, que para o português livre significa vergonha, muito utilizado pelos jovens da geração Z ao se referir a algumas atitudes das pessoas da geração Y. A frase: ‘Cringe é não se vacinar contra a Covid-19’, faz parte de uma das peças.

Ainda são destaque no material a curtição no verão em Iriri, a tranquilidade da Praia de Ubu, o famoso evento da moqueca capixaba na Praia de Castelhanos, a Festa da Imigração Italiana em Alto Pongal e o Festival de Moda de Viola em Alto Joeba. Em todas as peças, a mensagem é sempre sobre a importância das vacinas para conter o avanço do vírus e tudo poder voltar como antes. A peça sobre a curtição em Iriri será voltada especificamente para quando iniciar a vacinação para maiores de 30 anos.

Conforme os idealizadores, as mensagens foram pensadas para sensibilizar ainda mais os moradores sobre a necessidade da imunização, abordando temas de interesse local, principalmente para os jovens que ainda irão receber a primeira dose da vacina.

