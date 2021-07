Anchieta oferece capacitação em turismo; saiba como se inscrever 

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 12

Se você tem mais de 18 anos, mora em Anchieta e trabalha ou empreende no setor de turismo da cidade pode se inscrever para fazer o curso ‘Estratégias de vendas aplicada ao turismo local’.

A oportunidade é ofertada pela a Secretaria Estadual de Turismo (Setur) em parceria com a Prefeitura e conta com apoio do Senac.

Os interessados devem procurar a Sala do Empreendedor de Anchieta, que fica localizado no Centro Administrativo II. O curso será ministrado de 16 a 20 de agosto, das 13h às 17h, no auditório da secretaria de Agricultura e Abastecimento.

Sobre o curso

Ter 18 anos ou mais, ensino médio completo e morar na cidade.

Inscrições: Sala do Empreendedor de Anchieta – (28) 3536-3669 – E-mail: [email protected]

Carga horária: 20 horas.

Conteúdo

O setor do turismo e serviços aplicados / Perfil dos turistas / Atrativos turísticos naturais, históricos e culturais / Programação cultural, artística e de entretenimento / Localização dos atrativos e vias de acesso / Infraestrutura turística e de apoio / Atendimento ao cliente / Canais de divulgação / Planejamento estratégico digital / Técnicas de vendas aplicadas aos serviços turísticos / Vendas aplicadas as redes sociais.

