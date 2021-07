Alívio nos cofres públicos: municípios do ES recebem nesta quinta (7), R$ 90 milhões

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 20

Prefeitos do Espírito Santo vão ter um alívio nos cofres públicos até as 18h, desta quinta-feira (8). Esse é o prazo para que a União repasse aos municípios quase R$ 90 milhões, referentes ao adicional de 1% do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). O dinheiro extra deve dar um fôlego às administrações, já que a arrecadação nesse período sofre queda, segundo a Confederação Nacional dos Municípios (CNM).

O adicional de 1% no FPM foi uma conquista dos municípios em 2014, após emenda constitucional. O recurso extra, depositado sempre no mês de julho, decorre da arrecadação dos impostos sobre renda (IR) e sobre produtos industrializados (IPI) e chega ao montante de R$ 5.08 bilhões que serão repassados às prefeituras de todo o país.

Antes de 2014, cada município recebia 23,5% de repasse do FPM. Hoje, a União repassa 24,5% do IR e IPI, proporcional ao desempenho da arrecadação líquida desses impostos no decêndio anterior.

A Confederação Nacional dos Municípios (CNM) afirma que, em julho, geralmente o FPM apresenta uma forte queda, devido à sazonalidade da arrecadação ao longo do ano, que acontece por causa dos níveis de atividade econômica típicos de cada período. Por isso, o repasse extra de 1% neste mês dá um respiro financeiro para os gestores municipais.

Aumento no valor do repasse

Na comparação com 2020, o repasse do FPM adicional de julho teve aumento de 15,85%. Em meados de junho, a equipe de Estudos Técnicos da CNM divulgou estimativa do montante em R$ 4,973 bilhões. O valor real ficou, portanto, apenas 2,28% acima do previsto pela entidade municipalista. Prévias e estimativas são divulgadas para auxiliar os gestores locais no planejamento.

Recurso livre do Fundeb

De acordo com a redação da Emenda Constitucional 84/2014, ao 1% adicional do FPM não incide retenção do Fundeb. Mas, como se trata de uma transferência constitucional, devem ser aplicados em Manutenção e Desenvolvimento de Ensino (MDE).

Proposta de mais um adicional

Municípios pleiteiam a aprovação do 1% adicional no FPM para o mês de setembro. A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 391/2017 aguarda aprovação do Plenário da Câmara dos Deputados e a promulgação.

A proposta prevê o aumento escalonado ao longo de quatro anos, até alcançar o total de 1% extra no mês. A PEC foi incluída como uma das prioridades do movimento municipalista em reunião do Conselho Político da Confederação Nacional dos Municípios com parlamentares, nesta terça-feira (6).

