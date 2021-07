Adolescentes de 15 e 17 anos morrem em acidente na serra de Alegre

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 4102

Um acidente entre dois veículos tirou a vida de dois adolescentes, na tarde deste domingo (25), em um trecho da BR 482, em Alegre. A caminhonete e a moto bateram de frente na ‘curva do boi’, por volta das 13h30.

Segundo testemunhas, a moto onde meninos estavam invadiu a contramão antes de bater de frente com o outro veículo. O condutor da moto, Erickson Emiliano Adão, de 15 anos, morreu no local. Já Welden dos Santos da Silva, de 17, que seguia no carona, foi socorrido por uma equipe do Samu, mas não resistiu e morreu antes de chegar ao hospital.

A mulher que dirigia a caminhonete, de 62 anos, foi submetida ao teste do bafômetro e, apesar de ela não ter provocado o acidente, foi levada para a delegacia porque o resultado apontou 0,19MG/L de álcool. Ou seja, antes de pegar a direção, a motorista havia ingerido bebida alcoólica, o que é crime.

A Polícia Rodoviária Federal foi quem atendeu a ocorrência, mas até a chegada da equipe, policiais militares deram apoio no local.

