Acidente entre dois automóveis deixa três feridos em Venda Nova do Imigrante

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 270

Advertisement

Advertisement

Um acidente envolvendo dois automóveis deixou três pessoas feridas na noite deste sábado (3) em Venda Nova do Imigrante. A colisão aconteceu por volta das 19h30, na BR 262, na altura do km 109.

Continua depois da publicidade

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a equipe foi informada por uma pessoa que passava pelo local e presenciou o acidente entre os carros. Chegando ao local, os militares verificaram que não haviam pessoas presas às ferragens, sinalizaram a via e buscaram por mais vítimas.

Em medida preventiva, foram retirados os cabos da bateria dos dois veículos e realizada a limpeza de um pequeno vazamento de óleo na pista com pó de serra. A equipe do SAMU também ajudou no atendimento das três vítimas.

A equipe do resgate primeiramente atendeu um homem que se encontrava desorientado dentro do veículo. O paciente foi imobilizado, pois estava bastante agitado, sendo transferido, com uso da prancha rígida, para o Hospital Padre Máximo no município. As outras duas vítimas também receberam atendimentos do Corpo de Bombeiros.

Continua depois da publicidade

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].