Acidente em Venda Nova do Imigrante deixa duas pessoas feridas

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 145

Um acidente deixou duas pessoas feridas no trevo de acesso ao bairro Bananeiras, em Venda Nova do Imigrante. A batida aconteceu no início da manhã deste sábado (10). Segundo o Corpo de Bombeiros, a colisão envolveu um fusca e um gol e as vítimas não ficaram presas às ferragens.

Pelas fotos é possível ver que o fusca capotou no momento do acidente. Já o gol ficou com a frente bastante destruída. O socorro aos feridos foi feito pelo Samu e Bombeiros. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

