Abertas em Anchieta inscrições para curso de informática básica

A Secretaria de Assistência Social de Anchieta, por meio do Centro de Inclusão Digital, irá retornar com as aulas de informática de modo presencial, porém seguindo as recomendações de segurança sanitária. As inscrições já começaram e vão até sexta, dia 16, no Centro de Referência de Assistência Social (Cras).

Conforme a pasta, a quantidade de alunos por aula será reduzida e haverá regras para manter distanciamento e uso obrigatório de máscara. Os interessados deverão ter idade mínima de 16 anos e estar munidos dos seguintes documentos: CPF; RG ou certidão de nascimento; comprovante de residência; número do NIS e comprovante de conclusão de ensino fundamental.

A inscrição para menores de 18 anos, só será realizada mediante a presença do responsável.

