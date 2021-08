Grêmio perde para Red Bull Bragantino e continua na vice-lanterna do Brasileirão

Por Estadão - Estadão 10

Advertisement

Advertisement

Depois de vencer bem o Vitória por 3 a 0 na Copa do Brasil, o Grêmio voltou a atuar no Campeonato Brasileiro com esperança de dias melhores. Mas isso não aconteceu na noite deste sábado. Em visita ao Red Bull Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, a equipe gaúcha foi derrotada por 1 a 0, seguindo em situação delicada na zona do rebaixamento.

Continua depois da publicidade

Com a nova derrota, o Grêmio permanece com sete pontos, na penúltima colocação, à frente apenas da Chapecoense, único time que não venceu no Brasileirão, com quatro pontos. Já são cinco pontos para o São Paulo, primeiro time fora do Z4.

Por outro lado, o time paulista alcançou 27 pontos e segue no G4, consolidado no quarto lugar e se reabilitando da derrota para o Fortaleza, por 1 a 0, que derrubou a invencibilidade. O técnico Maurício Barbieri, suspenso, foi substituído pelo auxiliar Maldonado.

O primeiro tempo foi de muita posse de bola, mas poucas chances de gols. Nas raras vezes que chegaram bem, os dois times apostaram no chute de fora da área. Os paulistas tiveram sua principal chance logo no começo em finalização de Edimar, que levou muito perigo. O Grêmio respondeu com Ricardinho, mas levou perigo mesmo com Lucas Silva, já na parte final. Após cobrança de lateral e boa troca de passes, o volante recebeu na intermediária e arriscou. A bola quicou na frente do goleiro e quase o enganou.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Na volta para o segundo tempo, os visitantes começaram melhor e quase abriram o placar em chute colocado de Jean Pyerre. Logo depois, o Grêmio levou perigo com Alisson. Apesar da pressão, foi o adversário quem chegou ao gol. Aos 16 minutos, Praxedes recebeu na intermediária, de costas para o gol, girou rápido e chutou no canto direito do goleiro para abrir o placar.

A partir daí, o Grêmio tentou reagir, porém não conseguia furar o bom sistema defensivo dos paulistas, que esperavam por um contra-ataque para ampliar a vantagem. Em um erro da defesa gaúcha, Aderlan arriscou de fora da área e quase marcou o segundo, mas Bruno Chapecó fez grande defesa. O goleiro gremista voltou a ser destaque em um dos últimos lances, quando parou Cuello.

O Bragantino volta a campo pela 15ª rodada, na sexta-feira, às 19h, em visita ao Sport, na Ilha do Retiro, em Recife. O Grêmio joga na segunda-feira, dia 9, às 20h, em sua arena, diante da Chapecoense. Antes, porém, tem o segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Vitória, na terça-feira, às 19h, também em Porto Alegre.

Continua depois da publicidade

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 1 X 0 GRÊMIO

BRAGANTINO – Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Edimar (Natan); Raul, Praxedes (Jadsom Silva) e Eric Ramires (Lucas Evangelista); Cuello, Ytalo (Alerrandro) e Artur (Helinho). Técnico: Maldonado (auxiliar).

GRÊMIO – Gabriel Chapecó; Vanderson, Pedro Geromel, Ruan e Bruno Cortez (Guilherme Guedes); Darlan (Victor Bobsin), Lucas Silva e Jean Pyerre; Léo Pereira (Léo Chú), Alisson (Pinares) e Ricardinho (Luiz Fernando). Técnico: Luiz Felipe Scolari.

GOL – Praxedes, aos 16 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Jadsom Silva (Bragantino) e Pedro Geromel, Bruno Cortez e Luiz Fernando (Grêmio).

PÚBLICO E RENDA – Jogos disputado com portões fechados.

LOCAL – Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].