Piquerez assina com Palmeiras até dezembro de 2025 e será 'concorrente' de Jorge

Os palmeirenses reclamaram bastante com o Palmeiras pela venda de Viña à Roma. O clube agiu rápido e trouxe logo dois substitutos à altura. Neste sábado, o também uruguaio Piquerez assinou contrato até dezembro de 2025 e será concorrente pela vaga na lateral-esquerda com Jorge, que chegou da França e já trabalha no clube.

“Mais um lateral-esquerdo chegando para fortalecer o elenco do maior campeão do Brasil. Bem-vindo Joaquín Piquerez”, anunciou o Palmeiras. O uruguaio de 22 anos estava no Peñarol e chamou a atenção dos dirigentes pelas duas boas apresentações contra o rival Corinthians na Copa Sul-Americana.

Piquerez chegou rasgando elogios à estrutura do clube. Ele esteve desde o começo da manhã deste sábado sendo apresentado ao novo ambiente de trabalho, ao qual começará a treinar partir da próxima segunda-feira. Entusiasmado, o reforço espera retribuir a confiança com belos jogos e conquistas.

“É um passo muito importante, todo jogador aspira dar um salto de qualidade em sua carreira, e eu venho ao atual campeão da Libertadores, o maior campeão do Brasil”, elogiou. “É um clube muito grande, a nível mundial, estou contente e espero estar à altura do que é este clube”, continuou.

O jovem das seleções de base de seu país promete demonstrar toda a garra uruguaia para rapidamente cair nas graças dos palmeirenses. “Darei tudo de mim para estar à altura do clube, ganhar muitos títulos e assim fazer história no Palmeiras.”

O encanto com o Palmeiras se estendeu à estrutura da Academia de Futebol. “É um centro (de treinamento) muito lindo, está entre os melhores do mundo. Tem tudo para os jogadores. As primeiras impressões foram muito boas. Estou esperando para poder treinar e integrar a equipe”, falou. “Estou muito ansioso para conhecer os meus companheiros e também para conhecer e jogar no Allianz Parque.”

