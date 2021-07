Giovani, da dupla com Gian, sofre acidente em rodovia no interior de São Paulo

Por Estadão - Estadão 11

O cantor Giovani, da dupla com Gian, sofreu um acidente de carro na manhã deste sábado, 31. O sertanejo estava com a esposa quando foi surpreendido por uma carreta na rodovia Presidente Dutra, em Arujá, no interior de São Paulo.

Em nota nas redes sociais, a assessoria de imprensa do artista explicou que ambos foram encaminhados ao Hospital Nipo-Brasileiro.

“O cantor estava acompanhado da esposa, Ana Carolina, e seguia para o aeroporto de Guarulhos (SP). Ambos sofreram ferimentos leves, foram conduzidos ao hospital e passam bem”, diz o comunicado.

A publicação no perfil de Giovani no Instagram não dá detalhes sobre o acidente, mas enfatiza: “Frisamos que o Giovani conduzia em baixa velocidade, com cinto de segurança, prezando sua vida e de sua esposa, e para não colidir com outro veículo, nas devidas circunstâncias conduziu o veículo ao acostamento onde veio a capotar”, finaliza.

Nos stories, Ana Carolina contou um pouco mais sobre o acidente. “Nesse caminho, nosso carro capotou três vezes. E essa daqui sou eu inteira depois de o carro capotar. Eu senti o abraço de Deus. Senti Deus protegendo a gente. Sou católica, tenho muita fé no amor que Deus tem por nós. Já chorei muito, mas eu e o meu marido tivemos um livramento muito grande hoje”, declarou a esposa de Giovani. Ela contou que viu ‘vultos cinzas’ durante o acidente e que, segundo ela, poderiam ser do airbag do veículo. Ana Carolina também mostrou uma imagem do cantor dormindo.

Em 2014, a filha de Giovani, Géssyca Cristina Morais, morreu em um acidente de carro, aos 21 anos de idade, em Osasco, na Grande São Paulo.

