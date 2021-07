A partir de agora, motociclistas não pagarão mais pedágio, diz Tarcísio

Por Estadão - Estadão 9

Advertisement

Advertisement

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, fez neste sábado uma defesa da isenção de pedágio para motocicletas no Brasil. Para uma plateia de motoqueiros na cidade de Presidente Prudente, no interior de São Paulo, Tarcísio afirmou que, “a partir de agora, motociclistas não pagarão mais pedágio”.

Continua depois da publicidade

O comentário surge após o Tribunal de Contas da União (TCU) ter aprovado, na última quarta-feira, o plano de concessão da Via Dutra (BR-116), que liga o Rio de Janeiro a São Paulo. Atualmente, o trecho é operado por uma empresa privada, o grupo CCR, mas o contrato vence no início do próximo ano, o que abre espaço para o governo realizar um novo leilão.

O plenário do TCU também deu aval ao projeto político do presidente Jair Bolsonaro de isentar o pedágio de motociclistas nos trechos concedidos. Para ir à frente com o benefício, no entanto, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) deverá realizar ajustes no Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) da concessão e nos demais documentos que integram o projeto. O Ministério Público junto ao TCU havia se manifestado contra a isenção, classificada como um aparente “privilégio injustificado” aos motociclistas.

Advertisement

No evento deste sábado com motociclistas, Tarcísio Freitas afirmou que, em todas as concessões que forem realizadas a partir de agora, não haverá mais pedágio para as motos. Porém, ele não justificou o benefício aos motociclistas. Outros proprietários de veículos seguirão pagando pedágios normalmente.

Continua depois da publicidade

Ao lado do presidente Jair Bolsonaro, o ministro se referiu a ele como uma “pessoa corajosa”, que está “pagando o “preço pela transformação” do País. “(É um) cara corajoso, predestinado, escolhido. Estamos tendo o privilégio de participar desta transformação”, acrescentou Tarcísio Freitas, em tons messiânicos ao se referir a Bolsonaro. “Vocês são parte disso, são a geração que vai mudar o Brasil”, completou.

Tarcísio de Freitas e Bolsonaro participaram neste sábado de passeio de motocicletas em Presidente Prudente, no interior de São Paulo. Nesta tarde, Bolsonaro visita um hospital na cidade e se reúne com prefeitos da região.

Fabrício de Castro

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].