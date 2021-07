Vila Nova goleia por 4 a 1, deixa o Guarani fora do G4 e se reabilita na Série B

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

O Vila Nova quebrou uma série de quatro tropeços consecutivos e se afastou da zona de rebaixamento ao aplicar uma goleada de 4 a 1 no Guarani, neste sábado, em pleno estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), pela 15.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. De quebra, impediu que o time paulista voltasse ao G4.

Continua depois da publicidade

Com o resultado, o Vila Nova alcançou os 18 pontos, ganhando uma folga na luta contra o rebaixamento à Série C. O Guarani, por sua vez, que sofreu oito gols em dois jogos, ficou com 23, fora da zona de acesso à elite nacional.

A goleada sofrida contra o Vasco não fez bem para o Guarani. O time campineiro fez um primeiro tempo apático, acabou sendo dominado pelo Vila Nova e viu o adversário liquidar a fatura logo de cara. O time goiano começou a estragar os planos de reabilitação do rival aos dois minutos, quando Dudu pegou a sobra, após cruzamento para dentro da área, e mandou para o fundo das redes.

Advertisement

O Guarani tentou reagir e desperdiçou boas oportunidades com Bidu e Régis, mas o dia era mesmo do Vila Nova. Em mais uma chegada no ataque, o time goiano ampliou o marcador. Aos 20 minutos, Henan recebeu cruzamento, dominou com o peito e chutou forte, por cobertura, superando o goleiro Gabriel Mesquita.

Continua depois da publicidade

Após o gol, o Vila Nova começou a jogar no contra-ataque e foi justamente assim que fez o terceiro. Arthur Rezende disparou em velocidade e arriscou de fora da área. Gabriel Mesquita deu rebote e Renan Mota completou para fazer 3 a 0. Ainda no primeiro tempo, Henan, por muito pouco, não fez o quarto.

A segunda etapa começou com o Vila Nova perdendo grande chance de marcar em tentativa de Xandão. O Guarani, após o susto, cresceu, criou boas oportunidades, mas, quando acertou o alvo, viu o goleiro Georgemy defender.

Em grande vantagem, o Vila Nova baixou a marcação e chamou o Guarani para o seu campo de defesa. O time bugrino, no entanto, esteve longe de empolgar e pareceu desistir de tentar buscar o empate. Com os paulistas em baixa, a equipe goiana não teve dificuldade para fazer o quarto aos 40 minutos. Em boa trama de contra-ataque, Éder recebeu livre e guardou.

Continua depois da publicidade

Ainda deu tempo do Guarani fazer o chamado “gol de honra”. Aos 49 minutos, Allan Victor recebeu na entrada da área, ajeitou para a perna direita e mandou no ângulo de Georgemy, mas já era tarde para esboçar qualquer tipo de reação.

Pela 16.ª rodada, o Guarani enfrenta o Brasil-RS na próxima sexta-feira, às 19 horas, novamente no estádio Brinco de Ouro da Princesa. No dia seguinte, às 21h30, o Vila Nova desafia o Sampaio Corrêa, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA, em Goiânia.

FICHA TÉCNICA

GUARANI 1 x 4 VILA NOVA

GUARANI – Gabriel Mesquita; Diogo Mateus (Pablo), Thales, Ronaldo Alves (Índio) e Bidu (Allan Victor); Bruno Silva, Rodrigo Andrade e Régis; Bruno Sávio, Lucão do Break e Matheus Souza (Andrigo). Técnico: Daniel Paulista.

VILA NOVA – Georgemy; Lucas Mazetti, Renato, Rafael Donato e Xandão; Dudu (Gustavo), Artur Rezende (Clayton), Renan Mota (Kelvin) e Willian Formiga; Alesson (Éder) e Henan (Alan Grafite). Técnico: Higo Magalhães.

GOLS – Dudu, aos dois, Henan, aos 20, e Renan Mota, aos 30 minutos do primeiro tempo. Éder, aos 40, e Allan Victor, aos 49 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Régis (Guarani); Kelvin (Vila Nova).

ÁRBITRO – Vinicius Gomes do Amaral (RS).

RENDA E PÚBLICO – Jogo com portões fechados.

LOCAL – Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].