Diego revela dicas de Arão para brilhar como volante no Flamengo e elogia Renato

Diego deve ser um dos responsáveis por tentar dificultar a armação de jogadas do Corinthians diante do Flamengo neste domingo. Com menos espaço na armação do time com a boa fase de Everton Ribeiro e Arrascaeta, o meia agarrou com unhas e dentes a chance de ser volante para trocar a reserva por um lugar entre os 11 titulares. Se adaptou e diz que brilha na posição graças a dicas de Willian Arão, seu mentor. Agradece o companheiro e revela, ainda, que está encantado com o trabalho de Renato Gaúcho.

“O Arão foi uma das pessoas que me ajudou muito nessa mudança de posição. Um jogador muito inteligente, é fácil jogar com ele. Muito bom e prazeroso jogar com esses jogadores”, afirmou Diego, louco para voltar a campo logo. Sem pensar em descanso, quer ajudar o Flamengo a somar mais uma vitória no Brasileirão, desta vez na casa corintiana.

“A vitória vai além dos 3 pontos. Independentemente do adversário, temos uma forma de jogar que vai ser avaliada lá na frente (finais dos campeonatos). Com essa mentalidade (de ambição) que vamos renovando a cada dia nossos objetivos.”

Deixar o time com “fome” de vitórias e títulos é uma das virtudes de Renato Gaúcho que fizeram o treinador rapidamente cair nas graças do elenco flamenguista. Diego é um dos que não esconde apreço e surpresa com a mudança de astral proporcionada pelo novo treinador.

“Tem sido excelente. Estou surpreso positivamente, a carreira dele fala por si só, mas está superando as expectativas. É um treinador que tem uma comunicação direta e a sensação é de que ele já está aqui há anos deixando todos confiantes e entusiasmados”, observou, sem esconder a surpresa positiva. “Nós temos o melhor elenco da América Latina e o Renato está conseguindo nos fazer render. O que tiver no nosso alcance vamos fazer”.

Mesmo assim, Diego não esconde ainda existirem defeitos na equipe. Uma preocupação para o jogo com o Corinthians está nos cruzamentos na área. Ele também acha que a equipe tem de ser melhor nas bolas paradas ofensivas.

“Nós temos que melhorar nesse fundamento. Bola parada pode decidir um jogo e eu sou um dos cobradores, fiz alguns gols. Temos que melhorar começando por mim. Nós temos treinado, discutido e debatido com o treinador. Essa é nossa cobrança.”

