Lucão do Break deve ficar com a vaga de Matheus Davó no ataque do Guarani

Lucão do Break será o responsável pelo comando ofensivo do Guarani na busca pela recuperação na Série B do Campeonato Brasileiro neste sábado, às 11 horas, contra o Vila Nova, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), pela 15.ª rodada. O atacante deve ser o escolhido para a vaga de Matheus Davó.

Como pertencia ao Corinthians, Matheus Davó, que vinha sendo titular no Guarani, foi emprestado ao Philadelphia Union, dos Estados Unidos. Com a vaga aberta, o técnico Daniel Paulista deve optar por quem vinha entrando na vaga do próprio Davó. Assim, Lucão do Break terá que assumir a responsabilidade pelos gols.

“A dificuldade é grande sempre na montagem da equipe, procurando sempre montar uma equipe bastante ofensiva, que jogue de uma maneira equilibrada e organizada”, analisou Daniel Paulista.

Na defesa, o treinador ganhou os reforços dos zagueiros Ronaldo Alves e Bruno Bianconi. A dupla estava entregue ao departamento médico. Fora há duas semanas, o primeiro sentiu um desconforto muscular na coxa esquerda, mas já treinou e pode pegar a vaga de Tití. Já Bruno Biaconi foi diagnosticado com uma lesão na coxa direita (bíceps femoral) e fica à disposição.

Se eles foram liberados, Carlão (panturrilha esquerda), Diogo Mateus (bíceps femoral esquerdo), Ian Carlo (isquiotibiais da coxa direita), Júlio César (bíceps femoral esquerdo), Rafael Costa (joelho direito) e Tony (lesão no quadril direito) seguem no departamento médico.

O Guarani ocupa a quinta colocação com 23 pontos, a um da zona de acesso. Neste sábado deve começar com Gabriel Mesquita; Pablo, Thales, Ronaldo Alves (Tití) e Bidu; Bruno Silva, Rodrigo Andrade, Régis, Bruno Sávio e Matheus Souza; Lucão do Break.

