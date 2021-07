Ana Maria Braga tira férias e curte calor em praias da Bahia

Por Estadão - Estadão 7

Depois de vencer recentemente a covid-19 e ficar fora do ar por duas semanas, Ana Maria Braga decidiu tirar uns dias de férias e escapou do frio da capital paulista para curtir o calor em praias do litoral baiano.

A apresentadora do Mais Você, da TV Globo, está compartilhando com os seguidores nas redes sociais diversos momentos de curtição durante a viagem. Em algumas fotos, ela aparece com o filho, a nora e um dos netos.

Ana Maria escolheu Barra Grande, distrito da cidade de Maraú, no sul da Bahia, um lugar conhecido pelas praias paradisíacas.

Por causa da Olimpíada de Tóquio, o programa está fora do ar e ela aproveitou para tirar uns dias de descanso. Em um dos vídeos que postou no Instagram, a apresentadora aparece fazendo caminhada com o neto. “Como diz o ditado: ‘Se isso é estar numa pior ’, poxa”, escreveu na legenda .

Em outra imagem , Ana Maria Braga faz uma brincadeira. De biquíni, óculos escuros e pés na areia, ela aparece tentando ‘agarrar’ o sol: “O sol nas mãos”.

Em outra imagem, a apresentadora do Mais Você caminha de mãos dadas com o neto Bento.

