José Loreto aparece cantando com filha: 'a felicidade é simples'

José Loreto usou as redes sociais nesta quinta-feira, 29, para mostrar um momento de pai e filha. O ator aparece tocando ukulelê e com Bella no colo.

A menina é fruto do relacionamento dele com a atriz Débora Nascimento. Eles se divorciaram em 2019.

“Cantamos e desejamos bolos!”, escreveu o José Loreto na legenda do vídeo que publicou no Instagram .

O ator também colocou as hashtags ‘zero açúcar’, ‘Camargo e Camarguinho’ e ‘a felicidade é simples’.

Bella está com três anos de idade e aparece cantando a música Alecrim Dourado no colo do pai. Ao final da canção, Bella diz: “Pai, eu quero um bolo”.

