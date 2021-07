Bolsonaro agradece a Cabo Verde por apoio à entrada do Brasil no CS da ONU

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

O presidente Jair Bolsonaro agradeceu, nesta sexta-feira (30), ao presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, pelo apoio na votação para a entrada do Brasil no Conselho de Segurança (CS) da ONU, no qual agora ocupa cadeira não permanente. Os dois líderes tiveram reunião a portas fechadas no Palácio do Planalto após o chefe de estado do país estrangeiro ser recebido com solenidade militar.

Continua depois da publicidade

“Agradeço ao presidente Jorge por todos os momentos em que nos ajudou nas eleições para organismos internacionais, como a última, a nossa cadeira não permanente no Conselho de Segurança da ONU, uma marca da nossa diplomacia”, disse em discurso.

A visita, segundo Bolsonaro, serviu para reafirmar a cooperação entre as duas nações e avançar no acordo de mobilidade entre os países, que “facilitará o trânsito dos nossos povos”. Fonseca ressaltou as semelhanças culturais de Brasil e Cabo Verde e demonstrou desejo de aproximação econômica. “Esta visita simboliza a vontade de Cabo Verde e do Brasil de cimentar este relacionamento, estendê-lo, alargá-lo e chegarmos também a uma cooperação econômica e empresarial mais visível”, disse.

Gustavo Côrtes

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].