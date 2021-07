Dia Internacional da amizade: confira 5 produções de Mickey e sua turma

Por Estadão - Estadão 1

Já imaginou uma amizade que pode durar quase 100 anos? Esse é o tempo em que Mickey Mouse, Minnie, Donald, Pateta, Margarida e Pluto estão juntos nas tradicionais histórias da Disney.

Neste 30 de julho, Dia Internacional da Amizade, a Disney+ encerra o mês fazendo uma homenagem à eles.

Um forte senso de união e lealdade uns aos outros, mesmo com cada um tendo a personalidade tão diferente, é o que torna esse elo tão interessante.

O serviço de streaming preparou uma coleção especial para os fãs acessarem diretamente todo o conteúdo relacionado a esses amados personagens.

CONFIRA 5 INDICAÇÕES DE PRODUÇÕES DISPONÍVEIS NA PLATAFORMA:

Aconteceu no Natal do Mickey (1999)

A produção apresenta três histórias de Natal com Mickey e seus amigos: Mickey e Minnie recordam o ano que passou vivem uma noite mágica; Pateta e Max contam sobre uma visita do Papai Noel; e a última história mostra Huguinho, Zezinho e Luizinho ensinam sobre o espírito do Natal e a amizade.

Os Três Mosqueteiros (2004)

No filme Os Três Mosqueteiros (2004), Mickey Mouse, Pato Donald e Pateta são humildes camponeses franceses que sonham ser mosqueteiros. Apesar de serem rejeitados, eles são contratados pelo esperto Pete para proteger a Princesa Minnie Mouse, que se apaixona instantaneamente por Mickey.

A Casa do Mickey Mouse (2006-2013)

A Casa do Mickey Mouse (2006-2013) é uma série em 3D produzida para o público em idade pré-escolar. Em cada episódio, Mickey e seus amigos ajudam as crianças a resolver enigmas usando habilidades básicas, como identificar foras geométricas, contar de zero a dez, entre outros.

Mickey: Aventuras sobre Rodas (2017)

Ao lado de seus melhores amigos Minnie, Pateta, Margarida e Donald, Mickey participa de corridas de alta velocidade, ao redor do mundo, em veículos rápidos, que mudam de tipo e formato.

O Maravilhoso Mundo de Mickey Mouse (2020)

Em O Maravilhoso Mundo de Mickey Mouse, tudo é diversão e emoção para Mickey e seus amigos enquanto eles embarcam em suas maiores aventuras, navegando nas curvas de um mundo selvagem e maluco onde a magia da Disney torna o impossível possível. A nova temporada acabou de estrear no Disney+.

Redação, O Estado de S.Paulo

Estadao Conteudo

