Com 4,3°c, cidade de SP tem a menor temperatura dos últimos 5 anos, aponta Inmet

Por Estadão - Estadão 3

Advertisement

Advertisement

Pelo segundo dia consecutivo, a cidade de São Paulo bateu o recorde de frio dos últimos cinco anos. A estação oficial do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no Mirante de Santana, registrou 4,3°C na manhã desta sexta-feira, 30, o que supera a mínima de 5,3°C medida nesta quinta, 29. A menor temperatura no interior do Estado foi registrada na cidade de Rancharia, -4,1°C. Os resultados são consequência de uma frente fria que chegou a São Paulo na última terça, 27.

Continua depois da publicidade

Os termômetros da estação oficial para registros da série histórica na capital paulista, localizados na zona norte da cidade, marcaram 4,3°C no amanhecer desta sexta. Além de ser inédito nos últimos cinco anos, a temperatura é a segundo menor aferida nos últimos 21 anos. Só perde para os 3,5°C medidos em 2016.

No extremo sul da capital, as estações do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) aferiram temperaturas negativas. Foram -3°C em Engenheiro Marsilac e -2°C na Capela do Socorro. O órgão da Prefeitura informa que a massa de ar polar que causou o tempo frio começa a enfraquecer neste final de semana, mas que as madrugadas devem continuar geladas nos próximos dias.

Advertisement

TEMPERATURAS ABAIXO DE 5,5°C EM SÃO PAULO (MIRANTE DE SANTANA) DESDE 1994:

Continua depois da publicidade

– 30/07/21: 4,3°C

– 29/7/21: 5,3°C

– 13/6/16: 3,5°C

Continua depois da publicidade

– 10/6/16: 5,5°C

– 24/7/13: 5,2°C

– 21/7/00: 4,5°C

– 19/7/00: 4,3°C

– 18/7/00: 4,1°C

– 17/7/00: 4,4°C

– 16/8/99: 5,4°C

– 15/8/99: 5,4°C

– 6/8/94 : 5°C

– 5/8/94 : 5,2°C

– 4/8/94 : 4,9°C

– 11/7/94: 4,2°C

– 10/7/94: 0,8°C

– 9/7/94 : 2°C

– 30/6/94: 5°C

– 29/6/94: 5°C

– 27/6/94: 2°C

– 26/6/94: 1,2°C

No sábado, 31, os termômetros oscilam em torno de 6°C nas primeiras horas da manhã e existe a possibilidade de geadas. No decorrer do dia, a temperatura pode chegar a 17°C. No domingo, a mínima é de 8°C e máxima de 19°C.

Temperaturas negativas no interior

A menor temperatura do Estado foi aferida na cidade de Rancharia. Os -4,1°C bateram o recorde local anterior de -3,7°C, medidos há 10 anos. Em Campos do Jordão, os termômetros chegaram a -2,6°C.

São Miguel Arcanjo, Valparaíso e Ituverava também registraram temperaturas abaixo de zero. Os termômetros chegaram a exatamente 0°C em Ibitinga, Pradópolis e Dracena.

MÍNIMAS MEDIDAS PELO INMET NESTA SEXTA, 30:

– Rancharia: -4,1°C

– Campos do Jordão: -2,6°C

– São Miguel Aranjo: -1,8°C

– Valparaíso: -0,8°C

– Ituperava: -0,1°C

– Ibitinga: 0°C

– Pradópolis: 0°C

– Dracena: 0°C

– Itapeva: 0,1°C

– Barueri: 1,5°C

– Barretos: 2,1°C

– São Simão: 2,4°C

– Bauru: 2,9°C

– Bragança Paulista: 2,9°C

– São Paulo (Sesc Interlagos): 3,6°C

– São Carlos: 4,2°C

– Marília: 4,2°C

– São Paulo (Mirante de Santana): 4,3°C

– Votuporanga: 4,7°C

– Presidente Prudente: 5,1°C

– Tupã: 5,7°C

Marianna Gualter

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].