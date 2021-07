Mercedes supera Red Bull com dobradinha após primeiros treinos livres na Hungria

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

A Red Bull começou bem as atividades de pista para o GP da Hungria, mas a Mercedes terminou melhor ainda a sexta-feira de treinos livres da 11.ª etapa da temporada 2021 da Fórmula 1. Depois do holandês Max Verstappen liderar a primeira sessão com o carro da equipe austríaca, a rival alemã, heptacampeã do Mundial de Construtores, deu o troco e, com os melhores tempos do dia, colocou seus dois pilotos nas primeiras posições da segunda.

Continua depois da publicidade

O finlandês Valtteri Bottas comandou os trabalhos ao estabelecer 1min17s012 como melhor volta, sendo 0s027 mais rápido que seu companheiro de equipe, o inglês Lewis Hamilton, que cravou 1min17s039. Verstappen reclamou da falta de equilíbrio do seu carro, sobretudo na parte dianteira, e foi o terceiro com o tempo de 0s298 mais lento que o líder (1min17s310).

A grande surpresa foi a presença de Esteban Ocon, da Alpine, em quarto. O francês desbancou a Red Bull do mexicano Sergio Pérez, quinto colocado. Pierre Gasly manteve a grande performance francesa no circuito de Hungaroring e concluiu a sexta-feira em sexto lugar com a AlphaTauri.

Advertisement

O espanhol Fernando Alonso, também com a Alpine, foi o sétimo, seguido pelo alemão Sebastian Vettel, da Aston Martin. O britânico Lando Norris repetiu o nono lugar da primeira sessão com a McLaren e o canadense Lance Stroll, também da Aston Martin, fechou a lista dos 10 primeiros colocados.

Continua depois da publicidade

Como de praxe na Fórmula 1 em um fim de semana normal, as equipes e os pilotos aproveitaram os minutos finais das sessões de treinos livres para realizar as costumeiras simulações em ritmo de corrida. Com os carros mais pesados em razão da alta carga de combustível, os principais tempos de volta foram mantidos.

A Fórmula 1 volta a acelerar no circuito de Hungaroring neste sábado. O terceiro treino livre está marcado para 7 horas (de Brasília), enquanto que o treino oficial de classificação acontece às 10 horas. No mesmo horário, no domingo, começa a corrida.

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].