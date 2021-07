Dusty Hill, baixista do ZZ Top, morre aos 72 anos

Por Estadão - Estadão 6

O músico Dusty Hill, de 72 anos, morreu na madrugada desta quarta, 28, na cada dele, no Texas, Estados Unidos. A causa da morte não foi divulgada. “Estamos tristes pela notícia de hoje de que nosso ‘compadre’, Dusty Hill, morreu enquanto dormia em sua casa em Houston, Texas”, escreveram Billy Gibbons e Frank Beard, integrantes remanescentes do ZZ Top.

O baixista tocou por mais de 50 anos na banda, formada em 1969, que trazia ritmos do sul dos Estados Unidos como country, blues e boogie. Sua longa barba marcou Hill, que esteve ao lado de Billy, guitarrista e vocalista, e Frank, baterista, todos esses anos no palco.

No Instagram, os companheiros de banda declararam: “Nós, junto com as legiões de fãs do ZZ Top pelo mundo, vamos sentir falta de sua presença, sua boa natureza e seu compromisso duradouro em prover essa base monumental para o ‘Top’. Vamos sentir muito a sua falta, amigo”, completaram Billy Gibbons e Frank Beard.

