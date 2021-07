Brasil tem 46,38% da população vacinada com ao menos uma dose contra a covid-19

Por Estadão - Estadão 6

O Brasil chegou nesta quarta-feira, 28, à marca de 98.202.282 vacinados com ao menos uma dose contra a covid-19, o que corresponde a 46,38% da população do País. Com imunização completa, ou seja, que receberam dose única ou de reforço, são 39.492.891 pessoas, número que equivale a 18,65% da população.

Ao todo, o País aplicou 1.664.938 doses de vacinas anticovid nas últimas 24 horas. Foram administradas 876.317 primeiras doses, 736.170 segundas doses e 52.451 doses únicas, representadas no Brasil pelo imunizante da Janssen. Os dados foram reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e Distrito Federal.

Em termos proporcionais, o Mato Grosso do Sul segue liderando como o Estado que tem a maior porcentagem da população completamente imunizada: 32,06%. Já São Paulo e Rio Grande do Sul estão nas primeiras colocações entre os que mais vacinaram com primeira dose: com, respectivamente, 55,94% e 53,47% dos habitantes parcialmente imunizados.

