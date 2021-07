Aliviada após vitória, Ponte Preta treina para confirmar reação na Série B

Por Estadão - Estadão 3

A situação da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro da Série B ainda é complicada, mas a vitória sobre o Goiás por 2 a 1, na última rodada, diminuiu a pressão em cima do técnico Gilson Kleina e dos jogadores. O fim do jejum de cinco jogos sem vitória deixou o elenco mais tranquilo para aproveitar a semana livre antes do confronto de segunda-feira contra o CRB, no estádio Rei Pelé, em Maceió.

“A gente tendo ainda uma semana cheia para trabalhar, o clima fica um pouco melhor, mas sabemos que tem muito ainda para fazer nesse campeonato. Essa vitória deu um gostinho de ‘quero mais’ e a gente precisava disso, a pressão diminui um pouquinho”, disse o zagueiro Fábio Sanches.

Para o jogo na capital alagoana, Gilson Kleina, que retorna após cumprir suspensão automática, tem a volta do atacante Niltinho, recuperado após contrair a covid-19. O zagueiro Rayan é outro que pode ficar à disposição.

O treinador pontepretano, inclusive, ganhou mais uma opção na última terça-feira para a sequência da Série B. A diretoria anunciou a contratação do atacante Iago, ex-Confiança, Bahia, Náutico, Athletico-PR e CRB.

A Ponte Preta abre a zona de rebaixamento da Série B, com os mesmos 12 pontos de Vitória, Brasil-RS, Londrina e Cruzeiro. O lanterna é o Confiança, com 10.

