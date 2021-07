CNTRC anuncia fim da paralisação nacional dos caminhoneiros

Por Estadão - Estadão 8

O Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas (CNTRC) informou que a greve nacional dos caminhoneiros, convocada pela entidade, foi encerrada no fim da tarde desta quarta-feira, 28. “Estamos nos mobilizando para voltar a trabalhar. Neste momento ainda estamos em paralisação”, disse o presidente do CNTRC, Plínio Dias, em vídeo enviado à reportagem e divulgado nas redes sociais.

Desde o último domingo, caminhoneiros faziam protestos pontuais pelo País em piquetes nas margens das estradas e em postos de combustíveis. Não houve relatos de interdição ou bloqueio de rodovias.

A desmobilização do movimento pelo CNTRC veio após o Sindicato dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Carga a Granel de Santos, Cubatão e Guarujá (Sindgran) e o Sindicato dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens da Baixada Santista e Vale do Ribeira (Sindicam) deixarem a paralisação e retomarem as atividades.

Dias havia antecipado ao Broadcast Agro que a continuidade do movimento iria depender da manutenção da participação dos sindicatos de Santos, onde considera que foi a região de “base mais forte” dos atos.

No vídeo, divulgado há pouco, Dias disse que o governo ainda não chamou a categoria para discutir a pauta que levou aos atos. Entre as reivindicações, ele citou a constitucionalidade do piso mínimo do frete rodoviário, a ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a mudança na política de preços da Petrobras para combustíveis e a aposentadoria especial com 25 anos de trabalho para caminhoneiros. “Em 20 dias, faremos uma nova reunião nacional para avaliar a situação da categoria”, afirmou Dias.

Isadora Duarte

Estadao Conteudo

