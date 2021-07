PF cria 'Redentor', missão de inteligência contra facções e crimes ambientais

Por Estadão - Estadão 1

A Polícia Federal vai instalar uma missão permanente no Rio, batizada ‘Redentor’, para focar no combate a facções criminosas, corrupção e crimes ambientais. A missão deve contar com um grupo de policiais especializados na área de inteligência e é uma aposta do diretor-geral da Polícia Federal, delegado Paulo Gustavo Maiurino, e do ministro da Justiça Anderson Torres.

A ‘Redentor’ tem entre seus objetivos o mapeamento de áreas de influência e atuação de grupos criminosos violentos, além da desarticulação das quadrilhas com a prisão de seus líderes e da apreensão de material, valores e bens ilícitos.

A corporação vai inaugurar o Centro de Inteligência Policial Operacional da ‘Redentor’ na Superintendência fluminense nesta quinta-feira, 29. O centro vai contar com equipamentos necessários para a realização dos trabalhos de investigação, interceptação, monitoramento e processamento das informações obtidas.

De acordo com a PF, o local do Centro de Inteligência Policial Operacional da Missão Redentor foi escolhido em razão da expansão das facções criminosas no Rio de Janeiro. A corporação acredita que o ‘investimento reforçado’ na equipe da Superintendência fluminense vai fortalecer a desarticulação de organizações criminosas voltadas ao tráfico de drogas e de armas, bem aumentar os números de apreensões e prisões no Estado.

A avaliação da cúpula da PF é a de que a criação do Centro é mais uma iniciativa dentro da estratégia da corporação de combate ao crime organizado. A PF tem focado e apostado na prisão de grandes lideranças e descapitalização patrimonial de organizações criminosas, somadas a cooperação policial internacional.

Redação, O Estado de S.Paulo

