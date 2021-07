Comédia com Mariana Ximenes, 'L.O.C.A.' mostra mulheres unidas por vingança

Por Estadão - Estadão 4

Comédia escrita, dirigida, produzida e protagonizada por mulheres, no caso Debora Lamm, Mariana Ximenes e Roberta Rodrigues, a comédia L.O.C.A. – Liga das Obsessivas Compulsivas por Amor, estreia no dia 15 de agosto no streaming e no canal Telecine Premium.

Com direção de Claudia Jouvin e produção assinada por Carolina Jabor, filme conta a história de três mulheres diferentes, mas que ficam amigas em uma reunião da Liga das Obsessivas Compulsivas por Amor, a L.O.C.A.

Manuela, Elena e Rebeca são interpretadas por Mariana Ximenes, Debora Lamm e Roberta Rodrigues, respectivamente: três mulheres que vivem grandes paixões, mas não aguentam mais serem chamadas de “loucas”. As personagens decidem se unir, tomar as rédeas da situação e dar um fim a seus relacionamentos tóxicos.

Na trama, Manuela (Mariana Ximenes), Elena (Debora Lamm) e Rebeca (Roberta Rodrigues) descobrem que têm algo em comum: viveram um relacionamento tóxico e resolvem se unir para superar e se vingar. E o alvo delas são Carlos (Fabio Assunção), um professor que se envolve com a jornalista Manuela; Jorge (Erico Brás), que vive um romance com Rebeca; e Edson (Luis Miranda), que é motorista de ônibus.

Entre outros nomes, Cris Vianna, Kiko Mascarenhas, Otávio Muller, John Drops, Miá Melo, Giselle Fróes, Valentina Bandeira e Heslaine Vieira.

L.O.C.A. – Liga das Obsessivas Compulsivas por Amor estreia em 15 de agosto, domingo, no streaming do Telecine e no Telecine Premium, às 22h.

Para conferir o trailer, basta clicar aqui .

