Carrefour: lucro líquido ajustado cai 16,8% e soma R$ 592 milhões no 2tri21

Por Estadão - Estadão 4

Advertisement

Advertisement

O Carrefour registrou lucro líquido de R$ 592 milhões no segundo trimestre de 2021, uma queda de 16,8% em relação ao mesmo período de 2020. O Ebitda, por sua vez, foi de R$ 1,373 bilhão, um recuo de 3,6%.

Continua depois da publicidade

As vendas consolidadas do Grupo Carrefour Brasil atingiram R$ 19,5 bilhões, crescimento de 10,7% em relação ao mesmo trimestre do ano passado (9,4% se considerada a alta sem gasolina). No conceito mesmas lojas, as vendas avançaram 3,4% (sem gasolina). A alta foi puxada pelo crescimento de 10,2% no Atacadão, que compensou a queda de 11,4% no varejo.

O faturamento do Banco Carrefour atingiu R$ 11,8 bilhões, aumento de 50,2%, impulsionado tanto por cartões de crédito (Carrefour e Atacadão) quanto por outros produtos, principalmente de crédito pessoal.

Talita Nascimento

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].