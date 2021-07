Sérgio Rial deixará presidência do Santander e assumirá Conselho de Administração

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

O Santander Brasil anunciou nesta terça-feira, 27, que Sérgio Rial deixará a posição de diretor presidente da companhia, assumindo a presidência do Conselho de Administração a partir de 1º de janeiro de 2022. Rial será sucedido pelo atual vice-presidente da área de empresas, Mario Roberto Opice Leão. O executivo também será indicado para uma vaga no conselho de administração.

Continua depois da publicidade

Graduado pela Escola Politécnica de São Paulo, Opice Leão acumula passagens pelo Citibank, Goldman Sachs e Morgan Stanley e é membro do Comitê Executivo do Banco há quatro anos. Segundo fato relevante divulgado pelo banco há pouco, Rial permanecerá também no Conselho do Grupo Santander na Espanha.

Como parte do movimento de sucessão anunciado, Álvaro de Souza, atual presidente do conselho de administração, por sua vez, deixará a presidência do conselho de administração, mas permanecerá como membro independente do Conselho do Grupo Santander na Espanha.

Advertisement

Conjuntamente com Rial, Souza presidiu a maior transformação de uma grande plataforma financeira ao longo dos últimos seis anos, tendo o Santander apresentado um dos maiores “Total Shareholder Return” entre os grandes bancos brasileiros nos últimos cinco anos.

Continua depois da publicidade

América do Sul

Na diretoria regional para a América do Sul, Rial será substituído por Carlos Rey de Vicente, atual vice-presidente de Finanças e também integrante do Comitê Executivo do Santander.

Segundo a empresa, tendo trabalhado anteriormente na Divisão América do próprio Santander, é um grande conhecedor da região e do próprio mercado brasileiro, no qual já trabalha há mais de 7 anos. Os Srs. Carlos e Mario farão uma grande equipe, na continuação da história de crescimento rentável do Santander e do Grupo.

Continua depois da publicidade

Para o conselho de administração da companhia, acrescenta o banco, serão ainda indicados o atual vice-presidente e CFO do Banco, Angel Santodomingo e Alberto Monteiro, atual vice-presidente de WealthManagement, ambos já são membros do comitê executivo do Santander. Suas posições executivas dentro do comitê executivo permanecem inalteradas.

Fabiana Holtz

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].