Bolsas de NY fecham em queda, com intervenção da China, Delta e balanços

Por Estadão - Estadão 7

As bolsas de Nova York fecharam em baixa, na véspera da decisão de política monetária do Federal Reserve e depois dos três principais índices acionários americanos terem renovados recordes na última sessão. A intervenção da China em setores como tecnologia e educação derrubou as ações das empresas chinesas em Nova York e alimentou o sentimento de cautela no mercado. Já papéis de petroleiras e companhias aéreas voltaram a ser impactadas pelas incertezas ao redor da disseminação da variantes delta do coronavírus. Ainda tiveram forte influência sobre os negócios as ações das big techs, com a expectativa pela divulgação dos balanços de Alphabet, Apple e Microsoft após o fechamento dos mercados.

O Dow Jones fechou em baixa de 0,24%, em 35.058,52 pontos, o S&P 500 recuou 0,47%, a 4.401,48 pontos, e o Nasdaq caiu 1,21%, a 14.660,58 pontos.

Na visão de Nigel Green, CEO do deVere Group, a liquidação das ações tem se concentrado na indústria de educação privada da China após um memorando do governo destacar regulamentações mais severas, que impedirão as empresas do setor de aceitar investimentos estrangeiros e levantar capital no mercado de ações. “Esta nova abordagem dura assustou o setor de tecnologia, que já está em alerta máximo em meio a temores de que o governo queira mais controle sobre as empresas”, conclui o analista. Ações chinesas em NY sofreram quedas importantes, como Tencent (-4,78%), Alibaba (-2,97%) e Didi (-0,81%).

Na temporada de balanços do segundo trimestre, ontem, a Tesla reportou salto na receita e no lucro líquido no período, em comparação com o mesmo trimestre de 2020. As ações da empresa recuaram x,xx%, em sessão que contou ainda com uma queda do bitcoin, ativo que vem sendo atrelado à montadora, e que na última semana teve o CEO da companhia, Elon Musk, dizendo ser detentor das moedas. Outra queda de olho no criptoativo foi da Coinbase, x,xx%. Já a 3M relatou que o lucro ajustado por ação que superou a previsão de analistas. Ainda assim, o papel das companhia recuou 2,19. A GE teve aumento da receita, e a ação subia 1,71%. Entre as big techs, a expectativa pela publicação dos balanços de Alphabet, que controla a Google, (-1,59%), Apple (-1,49%) e Microsoft (-0,87%) derrubaram os papéis.

Em dia com novas definições para o uso de máscara nos EUA, com a variante delta preocupando, companhias aéreas tiveram perdas importantes. American Airlines (-2,81%) e United Airlines (-1,64%). O possível impacto para a retomada da demanda também atingiu petroleiras. Chevron (-0,34%) e ExxonMobil (-1,11%) recuaram.

Matheus Andrade

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].