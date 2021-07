Campeão mundial com a França, zagueiro Varane troca Real pelo Manchester United

Por Estadão - Estadão 5

O Manchester United está disposto a resgatar os dias de glórias e vem contratando grandes jogadores no mercado internacional. Depois de fechar com o atacante inglês Jadon Sancho, do Borussia Dortmund, abriu a terça-feira anunciado acordo com o zagueiro Raphael Varane, do Real Madrid.

Campeão do mundo com a França na Copa da Rússia em 2018, o defensor está realizando os exames médicos na Inglaterra para assinar o contrato. Mas já vestiu a camisa do clube.

“O Manchester United tem o prazer de anunciar que chegou a um acordo com o Real Madrid para a transferência do zagueiro internacional francês e vencedor da Copa do Mundo, Raphael Varane, sujeito a um exame médico e com os termos do contrato sendo finalizados”, postou o clube inglês nas redes sociais.

O francês não teria seu contrato renovado com os merengues. Assim que o Manchester United soube, fez uma oferta, prontamente aceita pelos espanhóis. O acordo gira em torno de 41 milhões de euros (aproximadamente R$ 250 milhões), o contrato será julho de 2025.

Ponto falho do time na temporada passada, ao sofrer muitos gols, a defesa virou a grande dor de cabeça de Ole Gunnar Solskjaer. O técnico norueguês é quem indicou a chegada de Varane, de 28 anos, inicialmente para formar dupla com Maguire. Bailly e Lindelof são as outras opções.

O francês passou 10 anos no Real Madrid, formando dupla vencedora com o espanhol Sérgio Ramos. Ganhou os principais títulos do futebol mundial e chega à Inglaterra com status de diferenciado. A expectativa é que seja o líder do sistema defensivo do Manchester United, vice-campeão do Campeonato Inglês, uma das grandes metas da próxima temporada.

