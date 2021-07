Billie Eilish tem álbum mais esperado da história da Apple Music

Por Estadão - Estadão 8

Mesmo antes de ser lançado, o álbum Happier Than Ever, de Billie Eilish, já é o mais esperado da história da Apple Music. São mais de um milhão de pre-saves na plataforma de streaming. A informação foi dada por Zane Lowe durante entrevista com a própria cantora. “Que loucura! Eu espero não desapontar os fãs”, declarou Billie. Antes de Happier Than Ever, o álbum mais esperado da história da Apple Music foi After Hours, de The Weeknd. No perfil oficial que mantém no Twitter, Billie Eilish publicou um trecho do clipe da canção NDA. O novo álbum da cantora será lançado nesta sexta-feira, dia 30 de julho.

