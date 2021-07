Última temporada da série 'Lucifer' tem data de estreia revelada

Por Estadão - Estadão 11

Prontos para dizer adeus à série Lucifer e àquele diabo mais charmoso do planeta? Pois bem, a Netflix, enfim, divulgou a data de estreia da sexta e última temporada dessa produção que conquistou fãs ao redor do mundo. A partir de 10 de setembro, vamos nos despedir desse personagem vivido pelo britânico Tom Ellis.

Para quem não lembra, Lucifer chegou a ser cancelada pela Fox, após as três primeiras temporadas, mas foi salva pela Netflix, que viu potencial na trama, além da repercussão obtida nas redes sociais, com um grande número de pedidos para que a série não acabasse tão cedo. No entanto, a gigante do streaming tinha a ideia de encerrá-la nesta quinta temporada, o que acabou não ocorrendo, e, para alívio de todos, Lucifer teve uma sobrevida e chegou a esta que, sim, será a derradeira temporada.

Criada por Tom Kapinos e baseada em personagem que integra os quadrinhos The Sandman, de Neil Gaiman, Lucifer conta a história do diabo que, não aguentando mais ficar tomando conta do inferno, decide largar o posto e fixar residência em Los Angeles. Descendo à Terra, ops, subindo à superfície, melhor dizendo, inicia uma nova vida como dono de uma boate, onde toca piano, bebe, briga e seduz todos com seu charme infernal.

Aqui entre os humanos, o diabo assume o nome de Lucifer Morningstar (Ellis) e vai integrar uma divisão da polícia, como consultor, na qual ajudará a resolver os mais variados crimes. E é aí que conhece a detetive Chloe Decker (Lauren German), responsável por colocar sentimentos nesse anjo caído, o que complicará a estada dele por aqui.

Nesta sexta temporada, a trama terá dez episódios, que contarão com o mesmo elenco principal dos anteriores. Além de Tom Ellis, o nosso Lucifer, e Lauren German (Decker), teremos Lesley-Ann Brandt (Maze), Rachael Harris (Linda), Scarlett Estevez (Trixie), DB Woodside (Amenadiel) e Aimee Garcia (Ella).

Aqui, os episódios da sexta e última temporada

1 – Nothing Ever Changes Around Here; 2 – Buckets of Baggage; 3 – Yabba Dabba Do Me; 4 – Pin the Tail on the Baddie; 5 – The Murder of Lucifer Morningstar; 6 – A Lot Dirtier Than That; 7 – My Best Fiend; 8 – Save The Devil, Save The World; 9 – Goodbye, Lucifer; 10 – Partners Til the End

A divulgação da data da última temporada veio em um vídeo que refaz a trajetória da série. E encerra com Lucifer em uma emotiva volta pela cidade. Confira:

