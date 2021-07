Thiago Wild leva virada de espanhol e cai na estreia do ATP 250 de Kitzbuhel

Por Estadão - Estadão 6

Convidado pela organização, o tenista brasileiro Thiago Wild parou logo na estreia do ATP 250 de Kitzbuhel, disputado em quadras de saibro na Áustria. O número 2 do Brasil chegou a vencer o primeiro set, mas perdeu ritmo e acabou eliminado pelo espanhol Carlos Taberner, que entrou no torneio devido à desistências, por 2 a 1 – parciais de 3/6, 6/3 e 6/2.

Wild perdeu cinco games de serviço ao longo da partida. Logo de cara foi quebrado pelo espanhol, o 108.º colocado do ranking da ATP, mas rapidamente se recuperou e passou a dominar completamente as trocas de bola, com golpes bem forçados. Saltou a 5/1 e sofreu uma quebra de saque, mas concluiu o set na terceira tentativa.

A partir daí, no entanto, o tenista brasileiro passou a ter maiores dificuldades com a consistência. Cedeu o quarto game no segundo break point e não teve oportunidade para reação. Ao contrário, viu outra vez o saque ameaçado. A quebra logo na abertura do terceiro set se tornaria decisiva.

Wild apareceu nesta segunda-feira, na atualização do ranking da ATP, no 117.º posto e agora tem boa chance de permanecer na posição apesar da derrota em sua estreia em Kitzbuhel.

OUTROS JOGOS – Três nomes experientes do circuito profissional foram eliminados ainda na rodada de estreia. O uruguaio Pablo Cuevas, o francês Lucas Pouille e o letão Ernests Gulbis se despediram do torneio no saibro austríaco ainda nesta segunda-feira.

Cuevas sofreu a terceira derrota seguida em estreias, repetindo o que havia acontecido em Bastad (Suécia) e Umag (Croácia) nas últimas semanas. Ex-Top 20 e atual 94.º do ranking aos 35 anos, o uruguaio perdeu um duelo de gerações para o sueco Mikael Ymer, de 22 e 99.º colocado, por 6/3 e 7/5.

O ex-Top 10 Lucas Pouille segue com dificuldades para vencer desde que operou o cotovelo em julho do ano passado e continua com apenas três vitórias em ATP e duas em challenger na temporada. Agora com 27 anos e ocupando o 104.º lugar do ranking, perdeu para o espanhol Pedro Martinez por 6/3, 6/7 (4-7) e 6/4. Martinez terá um duelo espanhol contra Roberto Bautista Agut, cabeça 2 e número 16 do mundo.

Já o checo Jiri Vesely passou pelo letão Ernests Gulbis, ex-integrante do Top 10 e atual 191.º do ranking aos 32 anos, com parciais de 6/4 e 6/1.

