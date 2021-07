Governo do Rio autoriza retorno às aulas presenciais em 59 municípios

Por Estadão - Estadão 6

A rede estadual de ensino no Rio já pode retomar as aulas presenciais a partir desta segunda-feira, 26. O governo do Estado autorizou o retorno em modelo híbrido em 59 cidades, incluindo a capital fluminense. Até o meio-dia desta segunda, 26, contudo, ainda não havia um balanço sobre a retomada.

Segundo a Secretaria Estadual de Educação, cabe aos pais ou responsáveis a opção pelo retorno presencial ou a permanência somente no ensino remoto. As escolas, por sua vez, deverão respeitar o limite de ocupação das salas de acordo com a situação de risco epidemiológico em que se encontra a região – o Estado do Rio estabeleceu uma classificação de risco de contágio do coronavírus em cinco bandeiras.

Assim, unidades escolares de ensino fundamental podem receber até 50% da capacidade de alunos em caso de bandeira laranja, 75% nas cidades em bandeira amarela e até 100% nos municípios de bandeira verde. No ensino médio, por sua vez, o retorno é de 40% (laranja), 60% (amarela) e total (bandeira verde).

Ainda de acordo com a determinação do governo, em caso de o risco estar classificado como bandeira vermelha ou roxa, as escolas poderão funcionar apenas para atividades administrativas.

