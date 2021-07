Vendas de moradias novas nos EUA caem 6,6% em junho ante maio, a 676 mil

Por Estadão - Estadão 4

As vendas de moradias novas nos Estados Unidos recuaram 6,6% em junho ante maio, ao ritmo anual sazonalmente ajustado de 676 mil, informou nesta segunda-feira, 26, o Departamento do Comércio norte-americano. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam aumento a 795 mil. O relatório do Departamento do Comércio aponta ainda que o dado de maio foi revisado a 724 mil, de 769 mil antes informado.

Gabriel Bueno da Costa e Ilana Cardial

Estadao Conteudo

