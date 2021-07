Guilherme Toldo perde em estreia na esgrima e é eliminado em Tóquio

Por Estadão - Estadão 4

O esgrimista Guilherme Toldo se despediu logo em sua estreia nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Na madrugada desta segunda-feira, pelo horário de Brasília, o brasileiro de 28 anos perdeu para o japonês Toshiya Saito por 15 a 10, em um duelo tumultuado na modalidade florete.

Logo no início, Toldo quebrou seu florete e precisou trocar a arma. No decorrer do confronto, o gaúcho voltou a enfrentar problemas técnicos. Chegou a reclamar com os juízes antes de paralisar a disputa para trocar novamente o florete. O brasileiro começou atrás no placar, mas reverteu a vantagem e virou. No entanto, Saito se recuperou rapidamente, buscou nova reviravolta no confronto e acabou vencendo.

Em sua terceira Olimpíada, Toldo obteve em Tóquio o seu pior resultado nos Jogos. Em Londres-2012, caiu no segundo confronto. No Rio-2016, registrou sua melhor performance ao alcançar as quartas de final, melhor resultado da esgrima masculina na história das Olimpíadas. E, na capital japonesa, não conseguiu passar da primeira disputa.

O gaúcho tem no currículo a prata por equipe nos Jogos Pan-americanos de Toronto-2015 e Lima-2019. Foi ainda medalhista de bronze por equipe e individual no Pan de Guadalajara-2011.

Com a queda precoce de Toldo, a esgrima brasileira se despede de Tóquio. Ainda na sexta-feira, sábado no horário local, Nathalie Moellhausen caiu também na estreia, na espada. Ela enfrentou de cara uma das principais favoritas ao ouro. A brasileira, que também tem nacionalidade italiana, era uma das fortes candidatas à medalha do Brasil na Olimpíada.

