Pâmela e Leticia são eliminadas e Brasil terá só Rayssa Leal na final do skate

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

O sonho brasileiro de ter suas três representantes no pódio do skate em Tóquio terminou ainda na fase de classificação. Líder do ranking mundial, Pâmela Rosa foi muito mal e caiu ao ficar apenas na 10ª posição na fase classificatória. Leticia Bufoni cometeu erros na reta final da fase classificatória e também deu adeus, com o nono lugar.

Continua depois da publicidade

Com apenas 13 anos, Rayssa Leal mandou muito bem e se garantiu com uma das melhores notas em manobra única. Fez 5,05 na tentativa final e imitou o gesto de “acabou”. Avançou como terceira melhor, com 14,91. A final ocorre no começo da madrugada desta segunda-feira, pelo horário de Brasília.

Líder do ranking mundial, a brasileira Pâmela Rosa foi a primeira brasileira a ir para a pista. Estava na terceira bateria, ao lado de duas japonesas, uma francesa e uma norte-americana. Mas não escondeu o nervosismo, errando em três das suas sete tentativas – três notas são descartadas – e mandando manobras com baixa pontuação. Com muitos erros em suas manobras, falhando em movimentos que está acostumada a fazer, figurava apenas no oitavo lugar geral restando cinco competidoras, entre elas as também favoritas Rayssa Leal e Leticia Bufoni, para disputar.

Advertisement

Sob enorme pressão e com 7,64, foi para a última manobra sem poder errar. Acertou, fez mais 2,42, subindo para o sexto lugar no geral, porém com enorme risco de eliminação. Os 10,06 foram muito abaixo do esperado e apenas duas das últimas cinco atletas nas eliminatórias poderiam fazer nota maior.

Continua depois da publicidade

As japonesas dominavam a classificação, com duas atletas garantidas já na final: Funa Nakayama, com 15,77, e Momiji Noshiya, com 15,40. A holandesa Zwetsloot Rios também tinha vaga confirmada entre as oito melhores com 13,48.

A quarta bateria contava com Rayssa, Leticia, a belga Lore Bruggeman, a estrela norte-americana Alexis Sablone e a chinesa Wenhui Zeng. A jovem de 13 anos entrou bem tranquila e fez volta conservadora, mas sem erros. A queda no fim já veio além do tempo. Somou 3,29. Na segunda foi mal, com 2,01.

Campeã do mundo em 2015, Leticia foi mais ousada e acabou pagando caro, com dois erros. Abriu sua volta com 2,21 e prometendo ainda mais ousadia ao técnico Roger Mancha. Fez 2,58 na segunda volta, ainda ruim.

Continua depois da publicidade

Com apenas três manobras, Rayssa já figurava entre as oito melhores. Leticia estava a 0.72 do oitavo lugar. Ambas bastante sorridentes com o desempenho até então. Após cinco voltas na última bateria, Pâmela já viu quatro oponentes superarem sua nota. E Rayssa e Letícia ainda corriam riscos com a chinesa e a norte-americana ousando e subindo.

Rayssa fez história ao avançar na terceira colocação, Leticia lamentou um erro no qual podia melhorar sua nota e, com 10,91, acabou eliminada após ser superada por Zeng e Sablone na bateria.

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].