Fortaleza ganha do Red Bull Bragantino e derruba o último invicto do Brasileirão

Com gol do atacante Robson ainda no primeiro tempo, o Fortaleza derrubou o último invicto do Campeonato Brasileiro ao vencer o Red Bull Bragantino por 1 a 0, neste domingo, na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 13.ª rodada.

Essa foi a quarta vitória seguida do Fortaleza, que se manteve na terceira colocação com 27 pontos, a quatro do líder Palmeiras. O time do técnico argentino Juan Vojvoda ainda garantiu a melhor campanha como mandante da Série A ao lado do próprio ckube paulista – seis vitórias e um empate (90,5% de aproveitamento).

O Red Bull Bragantino, por sua vez, aparece em quarto lugar com 24 pontos. Os paulistas, apesar do tropeço, ainda têm a melhor campanha como visitante – cinco vitórias, um empate e agora uma derrota.

O Fortaleza não tomou conhecimento do único invicto e foi para cima do Red Bull Bragantino. Aos 12 minutos, Yago Pikachu serviu de cabeça para Robson, que encheu o pé e estufou as redes paulistas. O time cearense quase ampliou aos 21, mas a finalização de Pikachu parou no travessão do goleiro Cleiton.

O time paulista acordou e acertou a trave tricolor. Aos 29 minutos, Praxedes pegou bola rebatida da zaga e bateu firme. A bola parou na trave. Antes do intervalo, aos 46, Robson marcou mais um, mas a arbitragem deu impedimento com auxílio do VAR.

No segundo tempo, o Red Bull Bragantino se lançou ao ataque. Aos quatro minutos, Artur bateu falta, Fabrício Bruno cabeceou e assustou Marcelo Boeck. Mas os 45 minutos finais foram fracos tecnicamente. O Fortaleza se fechou e só foi na boa, enquanto que os paulistas não tiveram forças para evitar o primeiro tropeço.

Aos 41 minutos, Ronald arriscou de fora da área e exigiu boa defesa de Cleiton. No rebote, Osvaldo bateu para fora. O Red Bull Bragantino respondeu aos 49 em chute de Aderlan, mas Boeck evitou o empate.

Na 14.ª rodada, o Fortaleza terá o clássico cearense contra o rival Ceará na Arena Castelão, no próximo domingo, às 20h30. No sábado, às 21 horas, o Red Bull Bragantino receberá o Grêmio, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 1 x 0 RED BULL BRAGANTINO

FORTALEZA – Marcelo Boeck; Tinga, Marcelo Benevenuto e Matheus Jussa; Yago Pikachu (Bruno Melo), Felipe, Éderson, Matheus Vargas (Ronald) e Lucas Crispim; Igor Torres (Jackson) e Robson (Osvaldo). Técnico: Juan Vojvoda.

RED BULL BRAGANTINO – Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Edimar (Weverson); Raul (Jadsom Silva), Praxedes e Lucas Evangelista (Ramires); Cuello (Helinho), Ytalo (Alerrandro) e Artur. Técnico: Maurício Barbieri.

GOL – Robson, aos 12 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Matheus Jussa, Tinga, Matheus Vargas e Felipe (Fortaleza); Helinho e Ramires (Red Bull Bragantino).

CARTÃO VERMELHO – Maurício Barbieri (Red Bull Bragantino).

ÁRBITRO – Bruno Arleu de Araújo (Fifa-RJ).

RENDA E PÚBLICO – Jogo com portões fechados.

LOCAL – Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

