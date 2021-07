Senadores lutam para finalizar acordo sobre pacote de infraestrutura nos EUA

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

Parlamentares pressionaram para finalizar um acordo para a área infraestrutura nos Estados Unidos neste domingo e, assim, conseguir apoio suficiente dos republicanos para avançar o projeto de lei em uma votação no Senado no início desta semana.

Continua depois da publicidade

Os senadores do Partido Republicano bloquearam os esforços dos democratas para começar a consideração do projeto de infraestrutura de cerca de US$ 1 trilhão na quarta-feira, dizendo que grande parte do pacote permanecia sem solução.

Os legisladores de um grupo bipartidário que elaborou o pacote disseram no final da semana passada que esperavam terminar a tempo de reverter o resultado em uma segunda votação nos próximos dias.

Advertisement

Um grupo de 11 senadores republicanos escreveu ao líder da maioria no Senado, Chuck Schumer (democratas, Nova York) na semana passada, dizendo que votariam para iniciar o debate sobre o projeto, desde que as principais questões fossem resolvidas e seu custo oficial fosse estimado. Se todos os democratas também apoiarem a legislação, isso permitiria que ela ultrapassasse o limite de 60 votos.

Continua depois da publicidade

“Não estou procurando um projeto de lei perfeito na segunda-feira, mas estou procurando o suficiente para que possamos seguir em frente e chegar a um processo de emenda. Espero que isso aconteça”, disse o senador Kevin Cramer, que assinou a carta dos republicanos.

Avançar na medida de infraestrutura é uma tarefa complicada na construção de coalizões. Os principais democratas esperam obter o apoio republicano para um projeto de infraestrutura bipartidário. Ao mesmo tempo, eles estão tentando unificar os democratas em torno de um segundo pacote que inclui gastos adicionais com saúde, educação e creche, aos quais os republicanos se opõem.

Os democratas liberais vincularam seu apoio ao projeto de infraestrutura bipartidário a um pacote separado de US$ 3,5 trilhões de provisões para cuidados infantis, educação, saúde e clima, que deve ser aprovada apenas com votos democratas. Alguns democratas – principalmente os senadores Joe Manchin, da Virgínia Ocidental, e Kyrsten Sinema do Arizona, ainda não concordaram com esse plano de gastos mais amplo.

Continua depois da publicidade

A perspectiva de mais de US$ 4 trilhões em gastos combinados alarmou os republicanos conservadores, alguns dos quais prometeram votar contra o projeto de infraestrutura porque temem que ele possibilite as metas de gastos mais amplas dos democratas.

(Com Dow Jones Newswires)

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].