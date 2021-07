Gignac brilha, faz 3 e evita eliminação da França no futebol masculino em Tóquio

Por Estadão - Estadão 6

Em jogo de sete gols e um dos mais emocionantes até o momento da fase de grupos, na Olimpíada de Tóquio-2020, a seleção da França de futebol masculino suou para evitar a eliminação precoce ao vencer neste domingo, nos acréscimos, a África do Sul pelo placar de 4 a 3. O atacante Gignac fez três e Savanier completou para os franceses, enquanto que Mokoena, Makgopa e Kodisang foram os responsáveis pelos gols sul-africanos.

Os franceses ficaram atrás no placar praticamente em quase toda a partida. A derrota significaria a eliminação dos europeus, mas nas três vezes que a África do Sul foi à frente do placar, Gignac não deixava barato e empatava.

Até que aos 46 minutos do segundo tempo, quando o jogo estava 3 a 3, o atacante, em mais uma participação crucial na partida, deu a assistência para Savanier finalizar e decretar a vitória dramática da França, que alcançou os três pontos no Grupo A.

No próximo confronto, os franceses terão a decisão contra o Japão, que, também neste domingo, venceu o México por 2 a 1 e é, por enquanto, a seleção com maiores chances de se classificar às quartas de final da Olimpíada – afinal é a única com seis pontos entre todos os países na modalidade.

No grupo do Brasil, que empatou neste domingo com a Costa do Marfim, jogaram também Alemanha e Arábia Saudita. Os alemães venceram a primeira, mas, apesar de ter do outro lado um adversário claramente menos qualificado, não convenceram e tiveram que finalizar a vitória por 3 a 2 apenas aos 30 minutos do segundo tempo.

Em terceiro lugar com três pontos, a Alemanha enfrenta a Costa do Marfim para tentar garantir a vaga à próxima fase da Olimpíada de Tóquio.

Pelo Grupo C, a Espanha passou pela Austrália por 1 a 0 e assumiu a liderança, com quatro pontos. O gol da vitória foi marcado pelo atacante Oyarzabal. Para deixar o grupo ainda mais embolado, a Argentina, depois de estrear com derrota, garantiu os primeiros três pontos ao bater o Egito, também por 1 a 0, com gol do zagueiro Medina.

Ainda neste domingo, surgiu o grupo mais indefinido da Olimpíada. Com as vitórias da Coreia do Sul e de Honduras, o Grupo B, completado por Nova Zelândia e Romênia, tem todas as seleções com três pontos.

