Palmeiras supera o Fluminense, soma 7ª vitória seguida no Brasileirão e dispara

O Palmeiras derrotou o Fluminense por 1 a 0 neste sábado, no Allianz Parque, e completou sete vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. O resultado deixa o time alviverde com seis pontos de vantagem na liderança da competição. São 31 pontos somados contra 25 do Atlético-MG, que recebe o Bahia neste domingo, às 11h, no complemento da 13ª rodada.

O gol da partida saiu aos 8 minutos do segundo tempo graças a uma falha do Fluminense. Egídio deu o bote errado e deixou a bola passar para Raphael Veiga na ponta direita. Ele rolou para o meio da área e o zagueiro Manoel mandou contra sua própria meta.

Foi a salvação de um time que até então vinha fazendo uma fraca apresentação. O Palmeiras fez um primeiro tempo sem criatividade e não assustou o goleiro adversário. O Fluminense conseguiu tomar conta do meio-campo e criou as principais chances de gol. Gabriel Teixeira tentou o chute por duas vezes, mas foi bloqueado por Zé Rafael. Nenê também obrigou Weverton a fazer boa defesa.

Na etapa final, o Fluminense começou melhor até a infelicidade do setor defensivo. Quando ficou à frente do marcador, o Palmeiras acordou e foi superior. As principais jogadas saíam pelos pés de Raphael Veiga que caía pelos dois lados do campo e incomodava a zaga adversária. Willian teve boa chance, mas Marcos Felipe mandou para escanteio.

Nos minutos finais, o Fluminense foi para o tudo ou nada jogando a bola para área, mas não conseguiu o empate.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1 x 0 FLUMINENSE

PALMEIRAS – Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Renan; Danilo, Zé Rafael (Victor Luis), Gustavo Scarpa (Dudu) e Raphael Veiga (Patrick de Paula); Wesley (Breno Lopes) e Deyverson (Willian). Técnico: Abel Ferreira.

FLUMINENSE – Marcos Felipe; Samuel Xavier, Manoel, David Braz e Egídio; Yago Felipe (Ganso), Martinelli, Nenê (Cazeres) e Caio Paulista (Luiz Henrique); Fred (Abel Hernández) e Gabriel Teixeira (Kayky). Técnico: Roger Machado.

GOL – Manoel (contra), aos 8 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Savio Pereira Sampaio (DF).

CARTÕES AMARELOS – Felipe Melo (Palmeiras) e Fred e Manoel (Fluminense).

Local – Allianz Parque, em São Paulo.

