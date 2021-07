Começa caminhada em ato contra Bolsonaro no Rio

Por Estadão - Estadão 3

Manifestantes em prol do impeachment do presidente Jair Bolsonaro saíram em caminhada no Centro do Rio por volta de 11h30 nesta sábado, 24, quando ocorrem atos contra o governo federal em diversas cidades.

Desde por volta das 10 horas, os manifestantes se concentravam perto do Monumento Zumbi dos Palmares, ocupando a pista central da Avenida Presidente Vargas, via que liga a zona norte à região central da cidade.

Por volta de 11h15, a pista central em sentido oposto também foi fechada ao tráfego, para comportar o ato, que é acompanhado por policiais militares e guardas municipais. Em seguida, foi fechada uma das pistas laterais – a via tem 14 faixas de rolamento no total, em quatro pistas. A concentração da manifestação se estendia por cerca de 300 metros.

Segundo levantamento da Campanha Nacional Fora Bolsonaro, com apoio da Central de Mídia das Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, estavam previstos atos a favor do impeachment do presidente Bolsonaro em cerca de 500 cidades no Brasil e no exterior, sob o nome de “24JForaBolsonaro”. Há protestos marcados tanto para a parte da manhã quanto para a tarde.

No Rio, o ato foi convocado pela Campanha Fora Bolsonaro RJ, organizada por partidos políticos de oposição (PT, PCdoB, PSOL, PCB, PSB, PDT, PSTU, Cidadania, PV, Rede Sustentabilidade e Avante) e movimentos sociais, com a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, o Fórum por Direitos e Liberdades, o Comitê em Defesa da Vida e a Coalizão Negra por Direitos.

Muitos manifestantes levam cartazes e usam adesivos de repúdio a Bolsonaro. Há também adesivos e camisetas de apoio aos direitos das pessoas LGBTQI+, de repúdio ao machismo e de apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Um boneco inflável do ex-presidente usando a faixa presidencial se destaca na parte final do cortejo. A caminhada está prevista para seguir até a Igreja da Candelária, no cruzamento da Presidente Vargas com a Avenida Rio Branco, principal via do Centro carioca, um percurso de cerca de 2,7 quilômetros.

