Washington tem terceiro tiroteio em menos de uma semana

A capital dos Estados Unidos teve na noite desta quinta-feira, 22, o terceiro tiroteio registrado em menos de uma semana. Ao menos 20 disparos de arma de fogo atingiram clientes de um restaurante mexicano na rua 14, uma das mais movimentadas da cidade, por volta das 20h30 no horário local (19h30 no Brasil). Há relatos de ao menos dois feridos, mas poucas informações disponíveis até o momento sobre a suspeita do crime e sobre o estado das vítimas. Os disparos foram feitos por um homem que estava dentro de um carro, na rua em frente ao restaurante.

Os vídeos do momento, compartilhados nas redes sociais, mostram pessoas correndo diante do barulho dos tiros. A região concentra restaurantes e bares famosos na capital americana e fica no noroeste, a área mais rica de Washington. A 200 metros de onde o tiroteio desta noite foi registrado está, por exemplo, o tradicional Le Diplomate, restaurante francês frequentado pelo presidente Joe Biden e pela vice-presidente Kamala Harris, além de outros políticos.

Este é o terceiro tiroteio de grande repercussão na capital em uma semana. Há uma semana, uma menina de 6 anos foi morta e cinco adultos ficaram feridos na madrugada de sexta-feira, na região sudeste da cidade. Na noite de sábado, três pessoas foram baleadas do lado de fora de um estádio do Washington Nationals, time de beisebol da cidade. A partida foi interrompida, diante do barulho de tiros do lado de fora.

Os registros de tiroteios na cidade têm crescido, a exemplo do que é visto em grandes cidades americanas.

Um levantamento do jornal The Washington Post aponta, no entanto, que as regiões que mais sofrem com os disparos de armas de fogo na capital estão distantes do centro gastronômico movimentado e abastado da rua 14, onde aconteceram os tiros nesta noite. Mais de 40% dos tiros estão concentrados em 2% da área da cidade, na região sudeste.

O Distrito de Columbia, onde fica a capital americana, registrou 198 homicídios em 2020, um aumento pelo terceiro ano consecutivo.

Beatriz Bulla, correspondente

Estadao Conteudo

