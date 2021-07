Uefa confirma Istambul como sede final da Liga dos Campeões de 2023

Por Estadão - Estadão 4

A Uefa confirmou nesta sexta-feira que a final da Liga dos Campeões da temporada 2022-2023 será em Istambul, na Turquia. Inicialmente, a cidade receberia a decisão em 2020 e depois em 2021, mas acabou não sediando devido à pandemia de covid-19.

As duas últimas decisões do torneio foram realizadas em Portugal. Em 2020, o Bayern superou o Paris Saint-Germain por 1 a 0, em Lisboa. Naquele ano, a cidade também recebeu as quartas e semifinal do torneio europeu, em um sistema de bolha para evitar contágio pela corornavírus.

Em 2021 a competição seguiu a programação normal, mas a final foi transferida na última hora devido à pandemia, passando de Istambul para o Porto. O Chelsea foi o grande campeão, vencendo o Manchester City por 1 a 0.

Na temporada 2021-2022, a final da Liga dos Campeões será em São Petersburgo, na Rússia. Londres e Munique sediarão as finais em 2024 e 2025.

Por causa da aceleração da vacinação no continente, os torneios nacionais europeus devem retomar a presença de público a partir desta temporada. Assim como na Eurocopa, a comprovação de testes negativos e o uso de máscaras deve ser adotado para evitar contaminações.

