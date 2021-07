Brasileirão será transmitido em português e espanhol nos EUA e América Latina

Por Estadão - Estadão 7

Os jogos do Campeonato Brasileiro serão transmitidos em português e espanhol nos Estados Unidos e Porto Rico a partir deste sábado, 17. O anúncio, feito nesta sexta-feira, é o resultado da parceria entre a 1190 Sports, de gestão e comercialização de direitos de transmissão, imagem e distribuição esportiva, com a Univision, que atua nas áreas de conteúdo e mídia em espanhol nos Estados Unidos e será responsável pela transmissão. O acordo multiplataforma é válido até 2023.

A Univision também terá acesso aos melhores momentos de cada jogo, os gols e os principais jogadores da competição e as revelações do torneio, além de entrevistas com os destaques de cada jogo. “O crescimento do interesse pelo futebol nos Estados Unidos é uma realidade que presenciamos ao longo dos anos. Sem dúvida, a grande presença de comunidades latinas alimentou a paixão local por este esporte”, diz Hernán Donnari, CEO e co-fundador da 1190 Sports.

Para o secretário-geral e diretor de Mídia da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Edu Zebini, reafirma a importância da comunidade brasileira e hispânica na audiência do Campeonato Brasileiro. O Ministério das Relações Exteriores estima que o número de brasileiros nos EUA chegue a 1,5 milhão.

“A presença da comunidade que fala Português e Espanhol no Estados Unidos é gigante e estamos trabalhando essa janela de oportunidade para valorizar o campeonato e os clubes no exterior”, destacou.

A transmissão em português e espanhol está inserida em um contexto de expansão da transmissão do Brasileirão. Desde maio, o Campeonato Brasileiro já está sendo exibido pelo canal de streaming Paramount+, da Viacom CBS, com narração em inglês. A transmissão é feita pela 1190 Sports, que se uniu à Global Sports Rights Management, responsável pela comercialização dos direitos internacionais de transmissão da Série A.

A mesma empresa anunciou um acordo de distribuição com a PP Sports, plataforma esportiva digital líder na China. O acordo permite aos espectadores acesso exclusivo a três jogos por rodada da Série A.

Gonçalo Junior

Estadao Conteudo

