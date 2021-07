João Paulo garante vitória do Santos sobre o Independiente pela Sul-Americana

Por Estadão - Estadão 8

Com grande atuação do goleiro João Paulo, o Santos derrotou o Independiente, por 1 a 0, nesta quinta-feira, na Vila Belmiro, em duelo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O gol da vitória foi marcado por Kaio Jorge no segundo tempo.

As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira, em Buenos Aires. O vencedor do duelo vai ter como rival nas quartas de final o time que passar entre Atlético Junior Barranquilla (COL) e Libertad (PAR). No primeiro jogo, na Colômbia, os paraguaios venceram por 4 a 3.

O roteiro do primeiro tempo na Vila Belmiro foi o mesmo de muitos outros confrontos entre times brasileiros e argentinos em competições internacionais. O Santos iniciou pressionando, chegou a criar boas oportunidades com Marcos Guilherme e Marinho, que apesar de todo o esforço apresentado em campo, ainda levou broncas do técnico Fernando Diniz.

Mas, aos poucos, como sempre acontece, o Independiente foi aparecendo mais no campo de ataque, graças a um bom toque de bola, se aproximando da meta de João Paulo. Aos 25 minutos, Camacho evitou o primeiro gol argentino. Em outro momento, Blanco foi parado no momento do disparo.

Nos últimos quinze minutos, o Santos passou a sofrer com os contra-ataques do Independiente, que, apesar de não ter um meia criativo, soube imprimir velocidade e levar perigo. O time visitante apertou a marcação na saída de bola santista.

Apesar de ter quase 70% de posse de bola, a melhor oportunidade do Santos surgiu em um contra-ataque, finalizado por Marcos Guilherme. A finalização fraca foi defendida com tranquilidade por Sebastián Sosa.

O Santos voltou mais objetivo para a etapa final. Em dez minutos, já somou cinco boas oportunidades, com destaque para a belíssima cabeçada de Kaiky e a portentosa defesa de Sosa.

Aos 15 minutos, Diniz colocou Carlos Sánchez e Lucas Braga em busca de maior criação de jogadas. As alterações deram certo, o Santos permaneceu na pressão. Marinho quase marcou de bicicleta, mas coube a Kayo Jorge abrir o placar, ao aproveitar um rebote de Sosa, após finalização de Marcos Guilherme, aos 23 minutos.

O gol agitou a partida e fez o Independiente ir à frente, mesmo demonstrando um certo cansaço. Aos 25 e aos 29, Roa forçou João Paulo a fazer boas defesas.

Aos 30, o técnico Julio Falcioni colocou Lucas González e Braian Martínez na tentativa de dar mais fôlego para o Independiente. Silvio Romero teve um gol anulado, aos 35. A pressão argentina foi grande. Moraes salvou um gol de Herrera, aos 40 minutos. Aos 47, João Paulo, mais uma vez, fez enorme defesa, após falta cobrado por Silvio Romero, garantindo a vitória santista.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 1 X 0 INDEPENDIENTE

SANTOS – João Paulo; Pará (Vinícius Zanocelo), Luiz Felipe, Kaiky e Moraes; Camacho, Jean Mota (Lucas Braga) e Gabriel Pirani (Carlos Sánchez); Marinho, Kaio Jorge (Madson) e Marcos Guilherme. Técnico: Fernando Diniz.

INDEPENDIENTE – Sebastián Sosa; Bustos, Ostachuk, Insaurralde e Lucas Rodríguez; Blanco (Lucas González), Lucas Romero, Palacios (Braian Martínez), Velasco (Herrera) e Roa; Silvio Romero. Técnico: Julio Falcioni.

GOLS – Kaio Jorge, aos 23 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Wilmar Roldan (COL).

CARTÕES AMARELOS – Lucas Rodríguez, Lucas González, Carlos Sánchez, Kaiky e Insaurralde.

LOCAL – Vila Belmiro, em Santos.

