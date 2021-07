Variante Delta da covid já circula na cidade do Rio, informa secretário

Por Estadão - Estadão 10

O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, confirmou nesta quinta-feira, 15, que a variante Delta já circula na cidade do Rio de Janeiro. Dois novos casos da infecção pela variedade do Sars-CoV-2 foram registrados. A prefeitura monitora todas as pessoas (são cerca de 40) que tiveram contato com os infectados.

“A gente já sabe que tem transmissão local”, disse Soranz em entrevista à TV Globo. “Isso significa que a variante Delta já está em circulação no Rio de Janeiro.”

Na última quarta-feira, 14, a secretaria confirmou os novos casos. São dois homens, respectivamente de 27 e 30 anos, residentes em Vila Isabel, na zona norte, e na ilha de Paquetá. Segundo o secretário, eles tiveram sintomas leves da doença e já não estão mais em isolamento.

Na semana passada, o Estado já havia confirmado outros dois casos da Delta, em Seropédica e em São João do Meriti, na Baixada Fluminense.

A primeira ocorrência da nova variante no Estado foi registrada em maio, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. O homem, no entanto, havia estado a trabalho na Índia, onde a Delta foi inicialmente detectada.

Em todos os países onde começou a circular, a Delta rapidamente se espalhou – é mais transmissível – e se tornou predominante. No Brasil, a predominância é da Gama, que também é uma variante de preocupação.

“A gente tem dúvidas se a Delta vai ser predominante aqui, porque a Gama é uma variante muito forte”, explicou Soranz. “Então ainda não sabemos se ela vai conseguir se sobrepor.”

