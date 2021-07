Paula Mattos revela que é lésbica e está casada há 9 anos: 'me sentia culpada'

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

A cantora Paula Mattos falou pela primeira vez sobre a sexualidade nesta quarta-feira, 14. A artista revelou que é lésbica e está casada há nove anos, em entrevista ao jornalista André Piunti, no YouTube .

Continua depois da publicidade

Conhecida pelos hits Rosa Amarela e Nosso Cupido foi Deus, Paula falou sobre as dificuldades de se assumir para a família e contou que Pabllo Vittar a inspirou a se pronunciar publicamente sobre isso.

“Estou me assumindo gay. Não é fácil falar sobre esse assunto, mas era algo que ficavam comentando (…) Eu tinha medo de falar e as pessoas me enxergarem de outra maneira e não me aceitar. O cancelamento começa dentro de casa. Não tive o apoio da minha mãe e do meu pai”, iniciou.

Advertisement

“Dei um selinho em uma garota aos oito anos e minha mãe não gostou, olhou feio como se fosse errado e me senti reprimida (…) Por me sentir culpada, cheguei a namorar garotos mas, aos dezoito anos, resolvi me assumir para os meus pais e não foi fácil lidar com a reação da minha mãe”, explicou.

Continua depois da publicidade

“Sou casada há 9 anos. Não é um caso, não é uma brincadeira. Não vou expor uma pessoa que não é pública (…) O respeito é tudo. Vou continuar a ser a mesma Paula. Nós temos uma família e uma vida. Não estou aqui para ganhar like ou fama. Tantas pessoas morrendo, tanta homofobia e ameaçadas na internet. Que mal ela faz por ser quem ela é?”, questionou.

Na quinta-feira, 15, Mattos lançou um novo single, Não Esfriou, que fala sobre a diversidade sexual. “Quando vi o Caldeirão com a Pabllo Vittar, surgiu um desejo ainda maior de assumir publicamente. Me sinto madura e pronta para falar desse assunto, mesmo sabendo que ainda existe muito preconceito”, afirmou.

Redação, O Estado de S.Paulo

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].